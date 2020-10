Es ist guter alter Brauch und eine Hildener Erfolgsgeschichte: Die Verwaltung stimmt mit den Hildener Grundschulleitungen das Verfahren zu den Anmeldungen der Schulneulinge ab. Kinder die nicht versorgt sind, nicht den gewünschten Platz erhalten konnten oder deren Eltern sich einfach nicht zur Anmeldung in eine Hildener Schule eingefunden haben, sind jeweils Thema einer Koordinierungsrunde zwischen Schulleitungen und Schulverwaltung unter Vorsitz des Schuldezernenten.

In den letzten Jahren was dies immer ein aufwendiges Procedere, was eine stundenlange Vorbereitungen zu umfangreichen Sitzungen und viele Kompromisse zur Folge hatte.

In der vergangenen Woche traf man sich im Bürgersaal zur Besprechung des Schuljahres 2021/2022. Hier wurden die Anmeldungen der letzten Wochen verglichen und sehr schnell stellte sich heraus, nahezu alle vorliegenden Anmeldungen können in aller Regel wunschgemäß realisiert werden.

Voraussichtlich stellen die Schulleitungen alle Anmeldebestätigungen noch im November 2020 zu. In der Vergangenheit war dies frühestens zu Weihnachten möglich, Eltern diese Sicherheit zu vermitteln. Schulleitungen und Verwaltung sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Alle Beteiligten sehen hier das Ergebnis einer konsequenten, zielgerichteten Schulentwicklungsplanung, die von der Verwaltung seit 2017 kooperativ mit den Beteiligten in Eigenregie erstellt und kontinuierlich aktualisiert wird. In der Vergangenheit erfolgte diese Arbeit von externen Anbietern, was den städtischen Haushalt zusätzlich belastete.

Schulleitungen loben die heterogene Besetzung der Schulklassen und sehen gute Voraussetzungen für ihre pädagogische Arbeit. In Bezug auf die städtischen Bildungs- und Betreuungsangebote will die Verwaltung ihr Konzept noch optimieren. Auch in diesem Zusammenhang will die Verwaltung das gesamte Anmeldeverfahren systemisch noch einmal ansehen und mit den Beteiligten ins Gespräch kommen.