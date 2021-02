In den vergangenen Jahren hatten sich jeweils über 200 Hildener, aus Vereinen, Parteien, sonstigen Gruppierungen oder auch Einzelpersonen zum Deck weg Tag, der alle zwei Jahre stattfindet, angemeldet. In den Bereichen Holterhöfchen, am Elbsee, am Waldschwimmbad und am P+R Parkplatz/Fast-Food-Restaurant am Nordring wurde dann sauber gemacht. Im Anschluss gab es, auf Einladung vom Stadtmarketing, für die Helfer eine deftige Erbsensuppe im Bauhof. Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Kontaktbeschränkungen kann der für Samstag, 27. Februar, angekündigte Dreck weg Tag in diesem Jahr nicht in der gewohnten Form durchgeführt werden. Gemäß Corona-Schutzverordnung dürfen sich derzeit nur Personen des eigenen Hausstandes zuzüglich einer weiteren Person treffen.

Stadt und Stadtmarketing rufen deshalb als Ersatz für den Dreck Weg Tag einzelne Hausstände/Familien oder Einzelpersonen dazu auf, das letzte Februarwochenende zu nutzen, um im eigenen Wohnumfeld sauber zu machen. Wichtig ist, sich bis Donnerstag, 24. Februar, beim Stadtmarketing unter der Telefonnummer (02103) 910344 oder per E-Mail an info@stadtmarketing-hilden.de anzumelden, damit das Stadtmarketing gemeinsam mit dem Bauhof die Abholung des gesammelten Mülls organisieren kann.