Ehrenamtliches Engagement ist für eine funktionierende Gesellschaft unverzichtbar. Um den Stellenwert der freiwilligen Hilfe zu stärken, hat der Kreistag des Kreises Mettmann beschlossen alle zwei Jahre einen Ehrenamtspreis zu verleihen.

Die erste Auszeichnung stand jetzt unter dem Motto „Umwelt und Nachhaltigkeit“. Vorschläge konnten sowohl die Bürgermeister im Kreis als auch die Mitglieder des Kreisausschusses einreichen. Aus den zehn Vorschlägen wählte der Kreistag dann drei Preisträger aus. Ingrid Schoebel erhält als Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverbände Langenfeld die Auszeichnung. Die Langenfelderin engagiert sich seit über 30 Jahren im Natur- und Umweltschutz. Sie betreut beispielsweise das Naturschutzgebiet am Heinenbusch und hat ihren besonderen Fokus auf die Kinder- und Jugendbildung in diesem Bereich. Ebenfalls freuen darf sich die Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt Haan. Seit 1984 kümmert sich der Verein um die Flora und Fauna in Haan. Die Mitglieder betreuen Schutzgebiete wie die Grube 7 und die Grube 10 und binden Kinder und Jugendliche direkt in die Gebietsbetreuung mit ein und fördern so bereits im frühen Alter das Umweltbewusstsein.

Neues Zuhause für Bienen

Auch das Kinderparlament Hilden mit seinem Umweltprojekt „Bienen“ ist stolzer Preisträger. Die Mitglieder des Kinderparlaments gehen aktiv gegen das Insektensterben vor. Zwölf Kinder haben rund um die städtische Jugendförderung an der Schwanenstraße 17 damit begonnen, ein neues Zuhause für die Bienen aufzubauen. Als erster Schritt wurde mit Unterstützung des Bienenzuchtvereins Hilden der Unterbewuchs auf der rund 50 Quadratmeter großen Fläche entfernt. Mit einem Imker zusammen haben sie außerdem ein Insektenhotel errichtet. Jeden Dienstag kommen bei Wind und Wetter Kinder zur Pflege der Grünfläche vorbei. Der jüngste Helfer ist sechs Jahre alt, der älteste 13. Das Projekt ist aus dem Arbeitskreis „Umwelt“ entstanden. Das Kinderparlament Hilden ist seit 1996 in der Stadt aktiv und vertritt die Interessen der Kinder. Die gewählten Mitglieder treffen sich monatlich in den jeweiligen Arbeitskreisen. Die Kinder im Arbeitskreis „Umwelt“ haben schnell erkannt, welchen Stellenwert die Bienen auch für den Menschen haben. Ungefähr 70 Prozent der wichtigsten Nutzpflanzen weltweit werden von den Insekten bestäubt. Für den Ehrenamtspreis vorgeschlagen wurde das Kinderparlament von der Kreistagsabgeordneten Elke Thiele.

Gewinner sind "echte Vorbilder"

Alle drei Preisträger verbindet, dass sie auch die Jüngsten schon an das Thema Nachhaltigkeit und Ehrenamt heranführen. Landrat Thomas Hendele, der den drei Preisträgern neben einer Urkunde auch ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro überreichte, betonte dabei, welchen Stellenwert das Ehrenamt habe: „Ohne bürgerschaftliches Engagement geht es nicht. Uns als Kreistag war es daher ein großes Anliegen, durch die Verleihung Freiwilligenarbeit im Kreis zu würdigen. Die drei Gewinner sind echte Vorbilder für uns alle.“