Der Pendelbetrieb mit der Bahn von April bis Oktober 2020 zur nordrhein-westfälischen Landesgartenschau in Kamp-Lintfort ist gesichert.

Die NRW-Landesregierung, die Deutsche Bahn, die Niederrheinbahn GmbH, der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und die Stadt Kamp-Lintfort haben den Startschuss für den Pendelbetrieb zur Landesgartenschau vom 17. April bis zum 11. Oktober gegeben. Damit der Bahnbetrieb zur Laga 2020 an den Wochenenden und an Feiertagen aufgenommen werden kann, investiert die Niederrheinbahn GmbH in den kommenden sechs Wochen knapp 1,5 Millionen Euro zur Sanierung der Oberleitungen.

Ab voraussichtlich Mitte 2026 soll die Strecke im Regelbetrieb befahren werden. Dazu muss auf der zehn Kilometer langen Strecke zwischen Moers und Kamp-Lintfort die zum Teil 100 Jahre alte Technik erneuert werden. Das Land hat dafür eine Förderung in Höhe 12,33 Millionen Euro zugesagt.

Hendrik Wüst, NRW-Verkehrsminister sagte: ,,Das ist ein gutes Ergebnis, mit dem wir bei der Reaktivierung der Schienenstrecke vorankommen. Kamp-Lintfort ist die drittgrößte Stadt ohne eigenen Schienenanschluss. Das werden wir absehbar ändern. Wir verbessern damit die SPNV-Verbindungen am linken Niederrhein und leisten einen Beitrag für saubere Mobilität."

Prof. Dr. Christoph Landscheidt, Bügermeister der Stadt Kamp-Lintfort erklärte: ,,Wir freuen uns, den Kamp-Lintforterinnen und Kamp-Lintfortern sowie den Besuchern der Landesgartenschau einen Vorgeschmack auf die spätere Bahnanbindung bieten zu können." Die hierfür notwendigen Ausgaben tragen die Stadt Kamp-Lintfort und der VRR gemeinsam.