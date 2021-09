Morgen ist Herbstanfang ...

... ich habe das Vergnügen, das besondere Glück das ich derzeit fast jeden Tag an jener Streuobstwiese vorbeikomme die sich in einer ganz anderen Großstadt befindet. Jenseits des Rheins, dort befindet sich diese Wiese.

Und da morgen ja Herbstbeginn ist, wie könnte man den nahenden Wechselder Jahreszeiten besser würdigen, denn mit ein wenig in herrlichen Farben und so unterschiedlichen Formen leuchtendem Obst begrüßen?

Es gibt sie ja so gut wie gar nicht mehr. Diese halb verwilderten Gärten meiner Kindheit, jene Orte die mich mit ihrer ganz eigenen Aura so faszinierten. Als Kind fühlten wir uns wie Könige wenn wir solch einen verlassenen oder aufgegebenen Garten fanden. Orte wie diese wurden geheim gehaltendamit sich bloß kein anderer an den Früchten gütlich tat.

Das waren Orte an denen wir ungestört waren, an denen wir Kind sein konnten. Damals reichten unsere Phantasien aus um phantastische Orte oder Plätze zu erschaffen. Da konnte aus einer Astgabel auch schon mal ein Cockpit eines imaginären Hubschraubers werden, oder einTurm oder irgendein anderer äußerst pitoresker, utopischer und gern auch futuristischer Sehnsuchtsort entstehen. Oder der Mast eines verwegenen Abenteuerschiffs ... Und als Proviant gabs meist Birnen ...

In späteren Jahren waren das die Plätze an die wir uns als Jugendliche verzogen, eigentlich aus fast den selben Gründen wie als Kind...

Aber dass, das ist eine andere Geschichte. Die wird ein anderes Mal erzählt ...