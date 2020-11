Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller machte seinen Antrittsbesuch bei Landrat Thomas Hendele. Der neue Oberbürgermeister der NRW-Landeshauptstadt möchte die Zusammenarbeit mit dem Landkreis Mettmann intensivieren.

Am Freitag, 20. November 2020, besuchte der neu gewählte Düsseldorfer Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, Dr. Stephan Keller, im Kreishaus in Mettmann, den langjährigen Landrat Thomas Hendele (Kreis Mettmann).

Die Zeichen stehen gut

Für die Fortsetzung und den Ausbau der gutnachbarlichen Beziehungen zwischen dem Kreis Mettmann und der Landeshauptstadt stehen gut. Beide Politiker kennen sich bereits seit längerem, die Chemie zwischen ihnen stimmt. So konnte man sich im Gespräch auch schnell den inhaltlichen Themen zuwenden: Beide möchten die Zusammenarbeit künftig noch intensievieren - etwa in der Metropolregion Rheinland oder auch im Regionalmanagement.

Auf dem Gebiet der Mobilität will man sich noch besser abstimmen und nach gemeinsamen Lösungen suchen.

,,Ich freue mich auf unsere freundschaftliche Zusammenarbeit zum Wohle unserer Region. Wir haben gemeinsame Herausforderungen wie zum Beispiel im Bereich Verkehr, die wir am besten gemeinsam lösen können", sagte OB Stephan Keller.

Denkbar wären auch Kooperationen im touristischen Marketing, zum Beispiel durch gemeinsame Messeauftritte.

