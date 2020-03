Corona-Partys, überfüllte Kinderspielplätze und Parks sind unverantwortlich. Appelle der NRW-Landesregierung scheinen bei vielen Menschen noch nicht angekommen zu sein.

Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Intergration hielt am Mittwoch, 18. März 2020, in der Düsseldorfer Staatskanzlei eine sehr deutliche Rede. ,,Das es so etwas gibt, wie Corona-Partys, ist unverantwortlich!" Außerdem bemängelte der Minister, das trotz Sperrung aller Spiel- und Bolzplätze, diese überfüllt gewesen seien.

Zur Kinderbetreuung sagte Stamp: ,,Die Kinder sollen ausschließlich von ihren Eltern in den eigenen vier Wänden betreut werden und nicht zusammengewürfelt bei irgenwelchen Personen untergebracht werden."

Weiterhin appellierte der Minister: ,,Wir haben alle die Verantwortung, jede Form von Sozialkontakten, die nicht unbedingt nötig sind, so gering wie möglich zu halten. Die Menschen im Land müssen begreifen, das sie ihr Ego zurückzunehmen, nur so haben wir eine gute Chance wieder in den Normalzustand zurückzukehren."

Stand: 18. März, 16:00 Uhr - gibt es in NRW über 3.800 Fälle und 12 Tote und viele Menschen die sich nicht einschränken lassen wollen. Ohne Verbesserung der jetzigen Situation wird wohl eine Ausgangsperre unumgänglich werden.