Das Lungenfachkrankenhaus Bethanien hat bisher sechs positive Testergebnisse gemeldet. Im Kreis Mettmann gibt es insgesamt 12 Personen die sich mit dem Covid-19 infiziert haben.

In Solingen gibt es inzwischen fünf Personen die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, zudem ist ein Leichlinger in Bethanien positiv getestet worden. Vier der betreffenden Personen werden in dem Lungenfachkrankenhaus in Solingen isoliert behandelt, die anderen beiden befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Laut Gesundheitsamt wurden alle Personen ermttelt mit denen die Infizierten Kontakt hatten. Sie werden nun getestet und gegebenenfall auch isoliert. Damit ist der Kreis dieser sechs Fälle für mögliche Ansteckung eingegrenzt.

12 infizierte Personen im Kreis Mettmann

Im gesamten Kreis Mettmann gibt es zurzeit 12 Personen die sich mit dem Covid-19 infiziert haben (Stand 11. März, 19:00 Uhr): In Erkrath 9, Langenfeld 2, Mettmann 1;

Weiterhin gibt es ebenfalls 12 Verdachtsfälle im Kreis: In Erkrath 3, Haan 3, Hilden 2, Mettmann 1, Ratingen 2 und Wülfrath 1;

Maßnahmen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn empfiehlt auch im Privaten - im Zweifel auf Clubbesuche, Geburtstagsfeiern oder die Vereinssitzungen zu verzichten.

Desweiteren gibt es vom NRW Ministerium für Gesundheit einen Erlass der die Durchführung von Großveranstaltungen regelt: Danach müssen Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmer/innen abgesagt werden. Bei weniger Besucher/innen ist eine individuelle Einschätzung durch die Kommunen erforderlich.

Zum Schutz der Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern sowie der Seniorinnen und Senioren in Altenheimen, wird darum gebeten, die Besuche bis auf weiters auf das notwendigste zu reduzieren.

Wichtig!!

Regelmäßiges , gründliches Händewaschen, Niesen möglichst in ein sofort zu entsorgendes Papiertaschentuch, Husten in die Ellenbeuge, nicht in die Hand und vermeiden mit Händen und Fingern Augen, Mund und Nase zu berühren.

Verhalten bei verdächtigen Symptomen oder gar Fieber: Hausarzt telefonisch kontaktieren!!



Darüber hinaus hat das NRW-Gesundheitsministerium eine Coronavirus-Hotline unter der Nummer 0211 - 855 47 74 geschaltet.