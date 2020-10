Nach der Kommunalwahl vom 13. September 2020 tritt der Rat der Stadt Hilden am Mittwoch, 4. November 2020 um 17 Uhr in der Stadthalle Hilden zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Auf Grund der Corona-bedingten Maßnahmen ist der Einlass für Zuhörerinnen und Zuhörer auf 15 Plätze begrenzt. Während des gesamten Aufenthalts in der Stadthalle ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, auch am Sitzplatz.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich im Vorfeld per E-Mail an buergermeisterbuero@hilden.de oder telefonisch unter der Nummer (02103) 72-1105 anzumelden. Die Platzvergabe richtet sich nach der Reihenfolge der Anmeldung.

Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung stehen unter anderem die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister sowie die Besetzung der Ausschüsse. Die Tagesordnung und Unterlagen zu dieser Sitzung sind bereits im Bürgerinformationsportal veröffentlicht unter: https://gi.hilden.de/bi/info.asp. Hier wird auch die Niederschrift der Sitzung veröffentlicht.