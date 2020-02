Der Hildener Integrationsratsvorsitzende Hamza El Halimi fordert die Politik auf, auch Moscheen und Treffpunkte muslimischer Menschen zu schützen.

"Immer wieder erhalten wir grausame und traurige Nachrichten über radikale Angriffe und Anschläge auf unsere Gesellschaft. Vielfalt und interkulturelles Zusammenleben sind in der heutigen Welt nicht mehr wegzudenken. Rechtsextreme Stimmen werden lauter und schaden unserem harmonischen Zusammenleben zutiefst. Angriffe auf Gotteshäuser und gezielt auf Orte, an denen sich die Menschen, die Ziele dieser extremen Strömungen aufhalten, passieren in den letzten Jahren immer häufiger. Von dem grausamen Terrorakt in Neuseeland, weit weg von Hilden bis zur aktuellen Tragödie in Hanau, sind solche Angriffe auf unsere Gesamtgesellschaft abgezielt", teilt El Halimi mit.

"Es ist an der Zeit, mehr Schutz und Sicherheit für diejenigen, die Ziele dieser rechten Strömungen sind, zu gewährleisten. Von der Prävention bis zur Präsenz muss auf allen politischen Ebenen gehandelt werden. Strengere Kontrolle des Waffenbesitzes und der Personen, die als Gefährdung eingestuft werden können in der Zukunft weitere dramatische Fälle verhindern", meint der Integrationsratsvorsitzende.

„Besonders die muslimischen Mitmenschen werden durch Terrorakte wie in Hanau erschüttert und leben in immer größerer Angst. Gezielte Polizeipräsenz vor Moscheegemeinden und die Ausweitung der grundlegenden Polizeipräsenz sind überfällig“, fordert El Halimi. "Sie erhöhen den Schutz der gesamten Gesellschaft erheblich und sind zugleich eine Abschreckung für potenzielle Angriffe. Diese minimalen Schutzmaßnahmen sind das Mindeste, was die Politik tun kann. Es ist unmöglich, das Geschehene wieder rückgängig zu machen. Jedoch: Keine erheblichen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen unmittelbar einzusetzen, macht die Politik im Falle einer weiteren Tragödie mitschuldig."