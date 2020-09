In vielen Städten in NRW und auch im Kreis Mettmann geht es am 27. September in die zweite Wahlrunde. Stichwahlen rund um das Bürgermeisteramt stehen dann auf dem Plan. Nicht so in Hilden: Hier konnte sich der gemeinsame parteilose Kandidat von Bürgeraktion, CDU, FDP und Grünen Dr. Claus Pommer bereits im ersten Wahlgang deutlich durchsetzen und ersetzt damit nach nur einer Amtsperiode die amtierende Bürgermeisterin der SPD Birgit Alkenings. Landrat Thomas Hendele hingegen kann sich über eine weitere Amtsperiode freuen. Auch bei den gleichzeitig stattfindenden Kreistags- und Stadtratswahlen konnte sich die Union meist deutlich gegen die Sozialdemokraten durchsetzen. Nur bei den Integrationswahlen liegen beide Parteien in etwa gleich auf. Im Folgenden finden Sie alle Ergebnisse der Kommunalwahlen in Hilden.