Am 11. Dezember 2019 hat Hildens Kämmerin Anja Franke den Entwurf für den Doppelhaushalt 2020/2021 in den Rat der Stadt Hilden eingebracht.

"Wie auch in den Vorjahren stellt dies den Startschuss für den nächsten Hildener Bürgerhaushalt dar", teilt die Stadt Hilden mit.

Haushaltstour mit Kämmerin

Um das Interesse der Hildener Bürger an der Beteiligung zu den Haushaltsplanungen zu steigern, plant die Verwaltung, ähnlich wie in den vergangenen Jahren, eine „Haushaltstour“. Diese findet am Samstag, 8. Februar, am späten Vormittag statt und beinhaltet neben einer Bustour zu diversen Investitionsmaßnahmen im Hildener Stadtgebiet auch die Vorstellung des Doppelhaushalts 2020/21.

Um an der Fahrt teilnehmen zu können, ist eine Anmeldung beim Amt für Finanzservice der Stadt Hilden zwingend erforderlich. Anmeldungen werden ab sofort unter der E-Mail-Adresse buergerhaushalt@hilden.de (bitte die Personenanzahl und die Adresse(n) mitteilen) oder unter den Telefonnummern 72-206, 72-207, oder 72-225 angenommen.

Unter der E-Mail buergerhaushalt@hilden.de können auch Anregungen zum Haushaltsplanentwurf einreicht und Fragen gestellt werden.