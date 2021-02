Wenn in absehbarer Zeit Präsenzunterricht an Hildens Schulen erteilt wird, sollten Luftreinigungsanlagen zur Verfügung stehen, meint die Bürgeraktion im Stadtrat. Dem stimmt der Verwaltung grundsätzlich zu und hat sich schon vor der Anfrage der Wählergruppe mit dem Thema beschäftigt. Ergebnis der Prüfung: Hilden kann sich das nicht leisten.



Die Anschaffungskosten betrügen mindestens 3.500 Euro pro Gerät (infrage kämen HEPA-Filter der Klasse H 13 oder H 14). Für den erforderlichen Luftdurchsatz wären zwei Anlagen pro Klassenraum erforderlich. Daraus errechnet das Amt für Gebäudewirtschaft einmalige Anschaffungskosten von rund 1,75 Millionen Euro. Aber es kommt noch dicker: "Für die Wartung inklusive Filtertausch bieten die Hersteller Wartungsverträge an. Hierfür sind jährliche Kosten in Höhe von 330 Euro je Gerät anzusetzen, so dass jährliche Wartungskosten in Höhe von 165.000 Euro entstehen", teilt die Verwaltung mit.

"Der Einsatz von Luftfilteranlage kann jedoch

dazu führen, dass eine gewisse Sicherheit

suggeriert wird, so dass das regelmäßige

Lüften vernachlässigt wird."

Dr. Claus Pommer

Schlussfolgerung: "Die ermittelten Kosten sind im Haushalt 2020/2021 derzeit nicht enthalten." Da der Auftrag ausgeschrieben werden müsste und Lieferzeiten einzurechnen seien, sieht sich die Stadtverwaltung nicht in der Lage, "kurzfristig eine Beschaffung von mobilen Luftfilteranlagen durchzuführen und (sie) dauerhaft zu betreiben." Zudem sei zu beachten, dass die Filter nach dem Umluftprinzip arbeiten und das regelmäßige Lüften lediglich ergänzen können, nicht aber ersetzen. Bürgermeister Dr. Claus Pommer ist der Ansicht: "Der Einsatz von Luftfilteranlage kann jedoch dazu führen, dass eine gewisse Sicherheit suggeriert wird, so dass das regelmäßige Lüften vernachlässigt wird."