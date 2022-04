Seit April 2021 ist sie bereits im Team der Stadtbücherei Hilden, bisher als Stellvertretende Leiterin. Zum 1. April 2022, genau ein Jahr später, übernimmt Marina Rabe nun die Leitungs-Position.

Marina Rabe hat 2019 ihr Studium der Bibliothekswissenschaften an der TH Köln erfolgreich mit dem Bachelor of Arts abgeschlossen. Im April 2021 hat sie berufsbegleitend den Master-Studiengang "Bibliotheks- und Informationswissenschaft" / MALIS (Master in Library and Informations Science) ebenfalls an der TH Köln aufgenommen. Diesen wird sie voraussichtlich im Februar kommenden Jahres abschließen.

Besonder wichtig ist Marina Rabe das Thema BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung).

,,BNE hat das Ziel die Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln zu befähigen", erklärt Rabe. ,,Wie kann eine gerechte gesellschaftliche Entwicklung gestaltet werden, damit alle Menschen - sowohl gegenwärtig als auch zukünftig lebende Generationen - ein gelingendes und verantwortungsvolles Leben führen können?"

Möchte die BNE-Einrichtung zertifizieren lassen

In der Stadtbücherei gibt es schon diverse Angebote, die auf das Ziel von Marina Rabe ausgelegt sind, beispielsweise der Reparaturtreff, die LeihBar, die bald eröffnet werden soll und ein geplanter Aktionstag zum Thema Bienen am 20. Mai. Langfristig möchte Marina Rabe die Stadtbücherei Hilden als BNE-Einrichtung zertifizieren lassen.

Stadtbücherei ist in den besten Händen

Marina Rabe freut sich auf die neue Herausforderung und sagt: Das Besondere an der Stadtbücherei ist das großartige Team. Ich wurde hier unglaublich herzlich empfangen und sehr schnell integriert. Der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung sind wirklich sehr bemerkenswert."

Eva Dämmer ergänzt: ,,Ich habe Frau Rabe bereits in ihrer bisherigen Funktion als außerordentlich kompetent und engagiert erlebt. Ich weiß daher unsere Stadtbücherei bei ihr in den besten Händen und für die Zukunft gut aufgestellt."