NRW-Innenminister Herbert Reul hat am Sonntag, 3. April 2022, am Café Hubraum in Solingen Kohlfurth gemeinsam mit der nordrhein-westfälischen Polizei sowie Bikerinnen und Bikern die Motorrad-Saison 2022 eröffnet.

Viele Bikerinnen und Biker hatten sich gegen 12 Uhr an dem kleinen Café an der Wupper eingefunden. Zusammen mit verschiedenen Kooperationspartnern stellte die Kreispolizeibehörde Wuppertal eine ganze Palette abwechslungsreicher Angebote an Präventionsmaßnahmen bereit. Vorgestellt wurde unter anderem das Projekt "Am Limit lenkt der Zufall". Dabei handelt es sich um ein Netzwerk von Bikerinnen und Bikern, die zusammen mit der Polizei Touren und Übungen für mehr Verkehrssicherheit anbieten. Außerdem gab es Informationsstände mit Vorführungen zu Bremswegen und Airbag-Systemen sowie einen Kradsimulator.

Minister Reul mahnte vorsichtig zu Fahren

Der Minister begutachtete das Angebot verschiedener Mahnahmen zur Unfallprävention und mahnte zu rücksichtsvollem und vorsichtigem Fahren.

,,Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer sind leider besonders gefährdet und müssen mit Fehlern anderer rechnen. Da gibt es nun mal in der Regel keinen Airbag, keine Knautschzone und auch keinen Gurt", sagte Minister Reul. Fahrsicherheitstrainings helfen dabei, das eigene Können besser einzuschätzen und Gefahrensituationen zu vermeiden. Das ist vor allem wichtig, wenn man nach einer längeren Pause wieder einsteigt."

Verkehrsunfallstatistik 2021

Der Minister zeigte sich beim Saisonauftakt verständnisvoll für die Leidenschaft der Bikerinnen und Biker. Er verwies jedoch auch auf die Verkehrsunfall-Statistik: 62 Menschen starben 2021 beiMotorradunfällen auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen. Damit ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr erneut leicht gesunken. Der Anteil von tödlich verunglückten Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern ist mit fast 15 Prozent im Vergleich zur Anzahl der gesamten Verkehrstoten jedoch nahezu gleichgeblieben.

,,Überhöhte Geschwindigkeit ist der Grund für die meisten Unfälle. Aber auch Selbstüberschätzung und mangelnde Fahrpraxis sind ein Problem", so Innenminister Reul. ,,Wenn alle verantwortungsvoll fahren und auf sich wie auf andere achten, dann stehen die Chancen gut, dass wir den positiven Trend bei den Motorradunfällen auch in diesem Jahr fortsetzen können."



Alle Fotos: Horst-Peter Nauen