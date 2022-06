NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat die neuen und alten Ministerinnen und Minister seiner Regierung, den Parlamentarischen Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung sowie die Saatssekretärinnen und Saatssekretäre offiziell vorgestellt.

Ministerpräsident Hendrik Wüst hat am Mittwoch, 29. Juni 2022, im K21 Ständehaus in Düsseldorf sein Landeskabinett vorgestellt und an sechs Ministerinnen und sechs Minister die Ernennungsurkunden überreicht.

Wir wollen das Land in eine gute Zukunft führen

Ministerpräsident Wüst sagte: ,,Wir sind angetreten, um unser Land inmitten einer herausvordernden Zeit in eine gute Zukunft zu führen. Wir wollen unser Klima schützen und unsere Schöpfung bewahren - und zugleich die sozialen Errungenschaften unseres Gemeinwesens sichern. Wir wollen vermeintlliche Gegensätze überwinden - zwischen Jung und Alt, Stadt und Land, zwischen Arbeitnehmern und Unternehmern, zwischen Ökologie und Ökonomie. All das gelingt uns nur gemeinsam. Dafür treten wir mit unserem Zukunftsteam für Nordrhein-Westfalen an."

Im Anschluss an die Ernennung wurden die Kabinettmitglieder im Landtag vereidigt.

Hier die Ministerinnen und Minister der neuen schwarz/grünen NRW-Landesregierung:

Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie

Ministerin Mona Neubaur

Staatssekretär Paul Höller

Staatssekretärin Silke Krebs

Ministerium der Finanzen

Minister Dr. Marcus Optendrenk

Staatssekretär Dr. Dirk Günnewig

Ministerium des Inneren

Minister Herbert Reul

Staatssekretärin Dr. Daniela Lesmeister

Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Intergration

Ministerin Josefine Paul

Staatssekretär Lorenz Bahr-Hedemann

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Minister Karl-Josef Laumann

Staatssekretär Matthias Heidmeier

Ministerium für Schule und Bildung

Ministerin Dorothee Feller

Staatssekretär Dr. Urban Mauer

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung

Ministerin Ina Scharrenbach

Palamentarischer Staatssekretär Josef Hovenjürgen MdL

Staatssekretär Daniel Sieveke

Ministerium der Justiz

Minister Dr. Benjamin Limbach

Staatssekretärin Dr. Daniela Brückner

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

Minister Oliver Krischer

Staatssekretär Viktor Haase

Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Ministerin Silke Gorißen

Staatssekretär Dr. Martin Berges

Ministerium für Kultur und Wissenschaft

Ministerin Ina Brandes

Staatssekretärin Gonca Türkeli-Dehnert

Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien und Chef der Staatskanzlei

Minister Nathanael Liminski

Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten, internationales + Medien Dr. Mark Speich

Amtschef der Staatskanzlei und Staatssekretär Dr. Bernd Schulte

Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt Andrea Milz