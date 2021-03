Zur Vorbereitung auf die Bundestagswahl am 26. September wird die CDU im Kreis Mettmann in den nächsten vier Wochen ihre Kandidaten in den beiden Wahlkreisen im Kreis Mettmann aufstellen.

Die Partei beginnt am Donnerstag, 11. März, mit der Kandidatenaufstellung im Wahlkreis Nummer 104 - Mettmann-Süd, bestehend aus den Städten Erkrath, Haan, Hilden, Langenfeld, Mettmann und Monheim am Rhein. Die Mitglieder werden auf der Versammlung den Nachfolger der Bundestagsabgeordneten Michaela Noll aufstellen, die den Wahlkreis seit 2002 erfolgreich im Deutschen Bundestag vertritt. Die Abgeordnete hatte bereits im Herbst 2019 ihren Rückzug aus der Bundespolitik mit der Bundestagswahl 2021 angekündigt.

Auf die Frage nach der Kandidatensituation erklärt der CDU-Chef Dr. Jan Heinisch: „Ich freue mich über die Kandidatur von vier Mitgliedern, die aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation und Erfahrungen sowie ihres ehrenamtlichen Engagements für diese wichtige Aufgabe bestens geeignet sind.“ Ende letzten Jahres hatte die CDU im Kreis den Findungsprozess offiziell angestoßen. Danach hatten Fabian Kippenberg (Mettmann), Annette Leonhardt (Haan), Lars van der Bijl (Monheim am Rhein) und Dr. Klaus Wiener (Haan) ihre Kandidatur bekanntgegeben.

Neue Veranstaltungsform

Zu der eigentlichen Nominierung hat sich die CDU für ein interessantes Veranstaltungsformat entschieden: sie plant die Wahlveranstaltung in einem Autokino. „Mit dieser Veranstaltungsform betreten wir Neuland“, erklärt Heinisch. „Meines Wissens nach sind wir der zweite Kreisverband in Nordrhein-Westfalen, der eine Aufstellungsveranstaltung in diesem Format durchführt.“ An der Veranstaltung können sich alle CDU-Mitglieder aus dem jeweiligen Bundestagswahlkreis beteiligen, denn der Kandidat wird per Urwahl bestimmt.