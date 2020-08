Auch der zweite Stadtteilspaziergang des parteiunabhängigen Bürgermeisterkandidaten Dr. Claus Pommer, der am Samstagnachmittag durch den Hildener Süden führte, stieß auf großes Interesse. Nachdem Pommer letzte Woche den Hildener Osten besucht hatte und von interessierten Anwohnern auf seinem Spaziergang begleitet worden war, führte ihn sein Weg diesmal in den Süden der Itterstadt.

Bis 15 Uhr hatte sich trotz rekordverdächtiger Temperaturen eine beachtliche Gruppe von Hildener vor Knaack‘s Büdchen, dem vereinbarten Treffpunkt für den Spaziergang, versammelt. Vom dort ging es weiter zur Sankt-Konrad-Allee, wo sich die Gruppe zwischen den Schatten spendenden Kastanienbäume. Der Zustand der Straße und die Parksituation, die teils mangelnde Pflege der Bäume und Grünanlagen und allgemein das Thema „Sauberkeit in unserer Stadt“ wurden angesprochen und miteinander diskutiert. Nach einer Erfrischungspause ging es weiter über den Bachweg, vorbei am Kindergarten St. Konrad, über die Kölner Straße bis zur Richrather Straße. Hier drehten sich die Gespräche vor allem um Fragen der Sicherheit für Radfahrer, die Belastung der Richrather Straße durch auswärtige Lkw und um das Thema „Barrierefreiheit an von Bussteigen".

Der nächste Stadtteilspaziergang findet am heutigen Samstag, 15. August, ab 15 Uhr im Hildener Norden statt. Treffpunkt ist Haus Witt an der Ecke Gerresheimer Straße/Richard-Wagner-Straße. „Als ‚Norder Junge‘ ist das eigentlich ein ‚Heimspiel‘ für mich“ meint Pommer. Trotzdem freut er sich auch hier über Anregungen der Bürger.