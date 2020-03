In Solingen gibt es erstmals vier bestätigte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus, sie wurden in der Lungenfachklinik Bethanien positiv getestet.

Nach Auskunft der Klinik-Leitung sind die Personen von einer Italien-Reise zurückgekehrt und hatten sich wegen verdächtiger Symtome gemeldet. Der Zustand der Erkrankten soll aber gut sein und werden nun stationär behandelt oder zu Hause isoliert.

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt werden jetzt all die Personen ermittelt, mit denen die infizierten in den vergangenen Wochen Kontakt hatten. Auch für diese Betroffenen sind dann Tests und gegebenenfalls auch eine Isolation notwendig.

Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach wird am Mittwoch, 11. März 2020, notwendige Entscheidungen bekannt geben.