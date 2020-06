Mit großer Mehrheit wählten die CDU-Delegierten erneut Thomas Hendele zu ihrem Kandidaten für das Landratsamt im Kreis Mettmann.

Mit 96 von 102 gütigen Stimmen wählten die Delegierten den Amtsinhaber in der Hildener Stadthalle erneut zu ihrem Kandidaten. "Es ist wichtig, so viel Rückhalt durch die Partei zu erfahren", freute sich der amtierende Landrat nach seiner Wahl.

In seiner Bewerbungsrede hatte Hendele zuvor daran erinnert, dass der Kreis Mettmann der wirtschaftsstärkste Kreis in NRW ist. "Das wollen wir auch bleiben", betonte der Landrat. "Von 2014 bis 2019 ist die Anzahl der Arbeitslosen um 3800 Menschen gesunken und die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Personen um 20.000 gestiegen." Trotz des Anstiegs der Arbeitslosenzahlen während der Coronakrise ist Hendele optimistisch. "Das Konjunkturpaket ist ein durchdachtes Konzept, das uns hier im Kreis Mettmann wirksam hilft", kommentierte er die jüngsten Hilfen der Bundesregierung. "Alleine die Übernahme von 75 Prozent der Kosten der Unterkunft für die Langzeitarbeitslosen entlastet uns um mindestens 30 Millionen Euro. Hinzu kommt für die Städte der Ausgleich der ausfallenden Gewerbesteuereinnahmen. Das ist genau das, was wir uns erhofft haben. Ferner sehe ich in der Unterstützung der Familien mit Kindern eine sehr wichtige Komponente, um auch ihnen Anschaffungen zu ermöglichen.“

Digitale Technik für Schulen

Oberstes Ziel bleibe, die Menschen in Arbeit zu bringen. Die Coronakrise habe gezeigt, wie wichtig die digitale Vernetzung sei. Sie spiele auch bei der Bildung eine zentrale Rolle. Ein wichtiger Baustein sei dafür die Stärkung der Förderschulen und Berufkollegs mit digitaler Technik. "Ich möchte alle 7900 Schülerinnen und Schüler der Berufkollegs und die 1100 Schülerinnen und Schüler der Förderschulen mit digitalen Endgeräten versorgen", zeigte Hendele eines seiner bildungspolitischen Ziele auf.

Clan- und Rockerkriminalität bekämpfen

Im Bereich der Sicherheit will er die Clan- und Rockerkriminalität weiter bekämpfen. Um die Sicherheit der Radfahrer zu erhöhen, setzt er sich für Schulungen von Pedelecfahrern ein. "Die Anzahl der Unfälle Fahrrad gegen Fahrrad hat sich weiter erhöht." Zusätzlich plädierte Hendele für eine sichere Unterbringung von Rädern nahe der ÖPNV-Angebote und die Entwicklung eines Radwegekonzeptes im Kreisgebiet.

Mobilität weiter verbessern



"Mobilität bleibt ein weiterer wichtiger Faktor für den Kreis. Jeden Tag pendeln rund 105.000 Menschen in den Kreis und 99.000 verlassen ihn." Deswegen müsse das Angebot für die Pendler auf allen Ebenen verbessert werden, forderte der Landrat. Dazu zähle neben der Verbesserung des P+R-Systems auch die schnelle Umsetzung der schienengebundenen Projekte sowie der A44-Lückenschluss. "Wir benötigen zur Optimierung der Mobilität einen Generalverkehrsplan für die Region." Im Bereich der Gesundheit will Hendele die Kommunikation zwischen Gesundheitsamt, niedergelassenen Ärzten, Krankenhäusern und Senioreneinrichtungen verbessern. Als Lehre aus der Coronakrise sei die Bevorratung von medizinischem Material beim Kreisgesundheitsamt bereits umgesetzt.

Klimaschutz

Außerdem will Hendele das Klimakonzept umsetzen. Es umfasst die Förderung von Solarthermie- und Photovoltaikanlagen ebenso wie die Begrünung von Dächern. Zusätzliche Baumpflanzungen und die Reaktivierung der Moore in Hilden und Langenfeld sind weitere Eckpunkte des Programms.