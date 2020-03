Für den Sonntag vermeldet das Kreisgesundheitsamt als Sachstand 197 Corona-Erkrankungsfälle und 249 Verdachtsfälle. In Erkrath gibt es 25 Erkrankte, in Haan 27, in Heiligenhaus 5, in Hilden 11, in Mettmann 14, in Langenfeld 31, in Monheim 19, in Ratingen 25, in Velbert 36 sowie in Wülfrath 4.

"Es muss davon ausgegangen werden, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln, da zum Einen noch nicht alle gemeldeten Fälle (es kommen fast im Minutentakt neue herein) statistisch erfasst sind und zum Anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte und eine entsprechende Zahl von Verdachtsfällen eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden", teilt der Kreis mit.

Das Land NRW teilt mit, dass (Sonntag, 22. März) es 7.361 bestätigte Fälle gibt.