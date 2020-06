Am Wochenende hat sich im Rahmen von Kontaktverfolgungen eines Infektionsfalles außerhalb der Schule ergeben, dass zwei Schüler einer Klasse der Paul-Maar-Schule in Ratingen mit dem Corona-Virus infiziert sind.

Noch am Wochenende wurden alle Eltern der Kinder der Klasse informiert. Die Schüler der Klasse und die in der Klasse unterrichtenden Lehrer wurden unter Quarantäne gestellt und werden die Schule bis zu den Sommerferien nicht mehr besuchen.

Außerdem werden auf Weisung des Gesundheitsministeriums zur Zeit alle Mitarbeiter des Fleischzerlegebetriebes Vion in Hilden ein weiteres Mal getestet.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 21 Infizierte, davon in Erkrath 3, in Haan 1, in Heiligenhaus 1, in Hilden 5, in Langenfeld 0, in Mettmann 1, in Monheim 0, in Ratingen 9, in Velbert 1 und in Wülfrath 0.

891 Personen gelten inzwischen als genesen.

Der Kreis zählt bislang insgesamt 79 Verstorbene.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 2,9

Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Infizierten nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegelt, da zahlreiche nicht getestete bzw. unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.

Entsprechend dem Bund-Länder-Beschluss vom 6. Mai muss in Kreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen (Inzidenz) pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage unter Einbeziehung der zuständigen Landesbehörden sofort vor Ort mit Beschränkungen reagiert werden.