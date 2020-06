Von Dienstag, 30. Juni, bis Donnerstag, 2. Juli, ist jeweils zwischen 9 und 17 Uhr an der Anschlussstelle Solingen keine Auffahrt auf die A3 nach Frankfurt möglich. Das teilt Straßen NRW mit.

Zudem können Verkehrsteilnehmer aus Oberhausen kommend am Mittwoch, 1. Juli, zwischen 10 und 16 Uhr nicht an der Anschlussstelle Solingen abfahren. Umleitungen über die Anschlussstelle Immigrath sind mit Rotem Punkt ausgeschildert. Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg untersucht in dieser Zeit den Baugrund.