Am Montag, 6. Juli, bietet der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) ab 16 Uhr das Codieren von Fahrrädern an. Auch diesmal wird es in der Tiefgarage der Stadtwerke Hilden, Am Feuerwehrhaus 1 stattfinden.



"Allerdings ist es nötig, sich vorher unter Telefon (0173) 5412238 (B. Brandenberg) anzumelden", teil der ADFC mit. Dort gibt es dann eine feste Zeitvergabe, um größere Ansammlungen zu vermeiden. Neben einem Mundschutz ist das ausgefüllte Codierformular am besten schon mitzubringen, das unter https://codieren.adfc-im-neanderland.de angefordert werden kann. Alternativ kann das Ausfüllen auch telefonisch beauftragt werden, dafür wird allerdings ein erhöhtes Entgelt berechnet.