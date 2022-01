Seit Januar 2022 werden Altkleider und Alttextilien

nicht mehr an den Glascontainerstandorten in Hilden

erfasst. Das teilt der Zentrale Bauhof Hilden mit: "Legen Sie daher bitte keine Altkleidersäcke

mehr an den Glascontainerstandorten ab.

Bringen Sie zukünftig Ihre Altkleider und Altschuhe

zum städt. Wertstoffhof, Auf dem Sand 31,

Mo. - Sa. 8 - 12 Uhr, Do. auch von 14 - 15.30 Uhr."

Während Altglas quasi wöchentlich anfällt, werden

Altkleider i.d.R. nur 1-2 mal pro Jahr aussortiert. Der

Weg zum Wertstoffhof - ggfs. mit anderen Wertstoffen

- sollte also nicht zu aufwendig sein.

Das unerlaubte Ablegen von Altkleidersäcken an

den Glascontainerstandorten verschandelt unsere

Stadt und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar.

Neben dem Wertstoffhof gibt es auch karitative Einrichtungen,

die Alttextilien im Stadtgebiet annehmen.

Sie unterstützen damit die karitative Arbeit

dieser Organisationen.

Tragbare und gut erhaltene Kleidung und Schuhe

können sie z.B. zur Kleiderkammer des SkFM,

Benrather Straße 51, Tel. 0163 / 1725021, bringen.

Öffnungszeiten & Infos unter www.skfm-hilden.de



Altkleidercontainer der karitativen Dienste DRK, Johanniter

und Malteser finden Sie ab Januar 2022

auf folgenden Parkplätzen im Stadtgebiet:

„P“ Sportplatz Breddert

„P“ Sportplatz Frans-Hals-Weg

„P“ Sportplatz Furtwänglerstraße

„P“ Hildorado Grünstraße

„P“ Sportplatz Hoffeldstraße

„P“ Sportplatz Schützenstraße

„P“ Sportplatz Weidenweg

„P“ Rotes Kreuz, Agnes-Pockels-Str. 4

„P“ Malteser Hilfsdienst, Kleinhülsen 28