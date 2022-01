„Angezockt“ heißt die Gaming-Reihe in der Stadtbücherei Hilden. Kinder und Jugendliche von acht bis 14 Jahren haben in der Stadtbücherei (Nove-Mesto-Platz 3) die Möglichkeit, verschiedene Games auf der Spielekonsole anzuspielen und auszuprobieren.

Aus einer Vielzahl an aktuellen Games dürfen die Teilnehmer ihre persönlichen Lieblingsspiele auswählen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Spielen mit Mehrspielerfunktion. Je nach Spiel müssen die Mitspieler entweder gegeneinander antreten oder das Spielgeschehen gemeinsam bewältigen.

Spielzeit in der Hildener Bücherei

Gespielt wird am Freitag, 4. Februar, in der Zeit von 16.30 bis 18 Uhr. Anmeldungen sind vor Ort an der Info in der ersten Etage, unter Tel. 02103/72-1301 oder per Mail an: stadtbuecherei@hilden.de möglich.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Veranstaltung findet unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen statt.