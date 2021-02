Die öffentlichen Toiletten an der Kurt-Kappel-Straße werden in diesem Jahr testweise auch sonn- und feiertags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Wegen der aktuellen Schließung der Gastronomie gibt es derzeit in der Innenstadt nicht die Möglichkeit, Toiletten zu benutzen. „Einige Bürger sind an uns herangetreten, da aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus aktuell keine Toiletten der Gastronomie zur Verfügung stehen. Diese Anregung haben wir gerne aufgenommen. Ende 2021 werden wir die Erfahrungen auswerten und darüber entschieden, ob die Sonntagsöffnung fortgesetzt wird“, sagt Peter Palitza, Leiter des Amtes für Gebäudewirtschaft.

Ab Sonntag, 14. Februar, sind die öffentlichen Toiletten an allen Sonn- und Feiertagen, außer am 1. November sowie 25. und 26. Dezember, wie folgt geöffnet:

Montag und Dienstag: 9 bis 19 Uhr

Mittwoch: 7 bis 19 Uhr

Donnerstag und Freitag: 9 bis 19 Uhr

Samstag: 7 bis 16 Uhr

Sonntag: 10 bis 18 Uhr

Die Nutzung der Toiletten bleibt weiterhin kostenlos.