Auf der A3 zwischen der Anschlussstelle Solingen und dem Autobahnkreuz Hilden beabsichtigt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg Donnerstagnacht, 12/13. März, und am kommenden Wochenende, 13. bis 16. März, weitere Asphaltarbeiten im Rahmen der grundhaften Sanierung in diesem Abschnitt.

Damit die Arbeiten durchgeführt werden können, sind ein trockener Untergrund und eine geringe Luftfeuchtigkeit erforderlich. Die Maßnahme steht somit in Abhängigkeit zur Witterung an diesem Wochenende.

Sofern die Arbeiten durchgeführt werden können, steht den Verkehrsteilnehmern Donnerstagnacht zwischen 20 und 5.30 Uhr nur eine Fahrspur in Fahrtrichtung Oberhausen zur Verfügung. Von Freitag 20.30 Uhr, bis Montag 5 Uhr, sind nur zwei Fahrspuren befahrbar.

Frühzeitig einordnen

Wie in der aktuellen Verkehrsführung auch ist von der auf der Gegenfahrbahn übergeleiteten Fahrspur aus keine Überfahrt auf die A46 am Autobahnkreuz Hilden möglich. Verkehrsteilnehmer, die dort auf die A46 wechseln möchten, müssen sich am Beginn der Baustelle unbedingt auf der rechten Spur einordnen.