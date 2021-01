Nach Rückmeldungen und Einschätzungen in den Gremien und ausführlicher Diskussion hat sich die Pfarrgemeinde St. Jacobus entschieden, bis einschließlich Sonntag, 14. Februar, alle Präsenz-Gottesdienste auszusetzen. Die Sorge um die Gesundheit der Menschen und das Bestreben, der Ausbreitung des Virus entgegenzuwirken, überwiegt. So hat sich die Pfarrgemeinde Jacobus schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen und bittet um die Solidarität aller Gemeindemitglieder, diese Entscheidung mitzutragen.

Wem die Gottesdienste in der Coronazeit fehlen hat die Möglichkeit : Seelsorger und Ehrenamtliche aus Pfarrgemeinde St. Jacobus nehmen sich etwas Zeit, um gemeinsam am Telefon zu beten und eine kleine Andacht zu halten. Interessierte, die dieses Angebot nutzen möchten, melden sich bitte im Pastoralbüro telefonisch unter der Nummer (02103) 24660 oder per E-Mail an pastoralbuero@kath-hilden.de an.