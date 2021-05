Studium oder Ausbildung? Die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen bietet beides. „Durch den Mix aus Studienabschnitten und praktischem Erarbeiten des frisch Gelernten im Finanzamt ist unser duales Studium sowie unsere duale Ausbildung abwechslungsreich und bietet eine ideale Vorbereitung auf den Einstieg in die Berufswelt“, teilt Jürgen West, Dienstellenleiter des Finanzamts Hilden mit.

Für eine moderne Ausstattung ist gesorgt: Zum Start des Studiums sowie der dualen Ausbildung werden alle Nachwuchskräfte mit Tablets ausgestattet. Außerdem gibt es während der gesamten Ausbildungs- und Studienzeit vom ersten Tag an 1.300 Euro im Monat. „Nach erfolgreichem Abschluss des dualen Studiums oder der dualen Ausbildung warten ein sicherer Beruf mit vielseitigen Einsatzgebieten im Innen- oder Außendienst, eine moderne Führungskultur und geförderte Aufstiegsmöglichkeiten auf Sie. Durch unsere moderne, digitale Lern- und Arbeitsumgebung arbeiten Sie flexibel, auch im Homeoffice“, ergänzt West.

Jetzt für eine Ausbildung in 2022 bewerben!



Für das dreijährige duale Studium zur Diplom-Finanzwirtin beziehungsweise zum Diplom-Finanzwirt an der Hochschule für Finanzen Nordrhein-Westfalen müssen Bewerberinnen und Bewerber das Abitur oder die Fachhochschulreife mitbringen. Für die duale Ausbildung zur Finanzwirtin bzw. zum Finanzwirt wird die Fachoberschulreife oder ein vergleichbarer Schulabschluss erwartet.

Bewerbungen für eine Ausbildung, die in 2022 startet, können ab sofort online unter www.ausbildung-im-finanzamt.de eingereicht werden.

Weitere Infos rund um die Ausbildung, das Studium und das Berufsbild erhalten Interessierte auf der Karriereseite der Finanzverwaltung unter www.die-zukunft-steuern.nrw oder von dem Bewerbungsteam für die Finanzämter unter der Telefonnummer (0251) 9341720. Wer schon während des Studiums Geld verdienen und im Anschluss in einen spannenden, sicheren Job starten möchte, kann sein Studium an der Hochschule für Finanzen NRW mit einer praxisnahen Ausbildung im Finanzamt Hilden kombinieren. Foto: Finanzamt Hilden