Ab sofort bietet das Wohnstift Haus Horst in Hilden, Horster Allee 12-22, wieder Hausbesichtigungen und Beratungsgespräche im Bereich der Vermietung an. Ein sorgfältiges Hygienekonzept garantiert dabei die Sicherheit aller Beteiligten. Interessenten werden gebeten, im Vorfeld mit der verantwortlichen Mitarbeiterin, Claudia Rapp, telefonisch unter der Nummer (02103) 915201 oder per E-Mail an c.rapp@haus einen Termin zu vereinbaren. Die Bürozeiten sind Montag bis Freitag von 8.30 bis 13 Uhr sowie Mittwoch von 8.30 bis 16 Uhr.