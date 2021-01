Ab Montag, 8. Februar, (ursprünglich für den 1. Februar geplant) starten die 53 Impfzentren im Land NRW. Die über 80-Jährigen in Nordrhein-Westfalen werden noch im Januar in einem Schreiben von Landesgesundheitsminister Laumann und in einem gemeinsamen Schreiben von Landrat Thomas Hendele und Bürgermeister Claus Pommer über die Möglichkeiten der Terminvereinbarung und die Abläufe in den Impfzentren informiert.

Das Impfzentrum für den Kreis Mettmann befindet sich in Erkrath, Timocom-Platz 1. Eine Impfung dort ist nur mit Termin möglich. Personen, die geimpft werden, erhalten direkt in einem Abstand weniger Wochen einen zweiten Impftermin in dem Impfzentrum. Seit Montag können Termine im Impfzentrum vereinbart werden. Die Mitarbeitenden sind täglich von 8 bis 22 Uhr unter folgender Nummer erreichbar: 0800/116 117 01.

Anmeldung auch online

Wegen der starken Nachfrage ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Um die Wartezeit in der Hotline zu reduzieren, kann auch die Internetseite www.116117.de für die Anmeldung genutzt werden. Falls Angehörige die Anmeldung übernehmen, sollten sie Doppelbuchungen vermeiden.

Eine Anreise mit dem Auto ist durch die reichlich vorhandenen Parkplätze problemlos möglich. Auch die Anbindung mit dem Bus 741 an das Impfzentrum ist nur etwa 250 Meter entfernt.

Wer beweglich ist, aber keine Möglichkeit zu einer eigenständigen Anreise zum Impfzentrum hat, wird dringend gebeten, die freundliche Hilfe von Angehörigen, Nachbarn oder nahestehenden Personen anzunehmen.

Koordinierungstelle Hilden

Den Personen, die dennoch Hilfe benötigen und kein Taxiunternehmen beauftragen können, hilft die Stadt Hilden weiter. Insbesondere für Bedürftige oder Personen ohne Angehörige, wird ein besonderer Service angeboten. Nachdem die betreffenden Personen das Informationsschreiben erhalten und einen Termin vereinbart haben, können diese die Hildener Koordinierungsstelle unter der Nummer (02103) 72 666 erreichen. Dank der breiten Unterstützung der Hildener Ehrenamtler ist ein Hilfsangebot für die betroffenen Personen organisiert worden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass alle, die sich impfen lassen möchten, das Impfzentrum problemlos erreichen. „Es zeigt sich hier wieder einmal, dass wir uns in Hilden aufeinander verlassen können“, freut sich Bürgermeister Claus Pommer. In dem Telefonat werden von den Hildener Beschäftigten alle nötigen Informationen der zu begleitenden Person erfragt. Dadurch soll die Begleitung so reibungslos wie möglich ablaufen.