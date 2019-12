Leinen los! Die "boot Düsseldorf 2020" startet vom 18. bis 26. Januar in den Düsseldorfer-Messehallen ins neue Jahrzehnt - 360° Wassersport erleben, vom Angelhaken bis zur Luxus-Yacht.

Rund 2.000 Aussteller aus mehr als 73 Ländern präsentieren in 17 Messehallen - Spannung, Sport und Spaß für alle Wassersportler. Wenn es draußen noch nass und kalt ist, zeigt die boot 2020 wie es ist, in der schönsten Zeit des Jahres die Freizeit am Wasser, auf dem Wasser oder im Wasser zu verbringen.

Segeln ist der Ursprung des Wassersports

Die Windenergie einzusetzen um ein Segelschiff oder Segelboot in Fahrt zu bringen, ist Klimafreundlich, schont die Gewässer und unsere Umwelt - so hat das Reisen auf Flüssen und Meeren schon vor rund 5.000 Jahren v.Chr. begonnen.

Die boot Düsseldorf hat ab 2020 dem Segelsport drei Hallen gewidmet: Jollen und Yachten können die Besucher hautnah entdecken, dazu die neusten Trends und aufregendsten Törns. Alle angehenden Fans des Segelsports erhalten im neuen Bereich "Start Sailing" wertvolle Tips von Experten und in der "Sailing School" heißt es für die Kleinen - "Leinen los"!

Die Größte Tauchausstellung der Welt

Die boot 2020 lädt zur größten Tauchausstellung der Welt in die Hallen 11 und 12 ein. Mit deutlich mehr als 400 Ausstellern aus der Branche gibt es hier alles was ein Taucherherz begehrt. International führende Unternehmen wie Aqua Lung, Mares und Cressi werden sich wieder mit ihrer kompletten Produktpalette präsentieren. Einsteiger und Profi-Taucher finden im "Dive Center" spannende Filme über exotische Tauchreviere und wertvolle Tipps für Anfänger beim Schnuppertauchen. "Water Pixel World" - hier geben Profis Tipps aus der Unterwasserfotografie und dem Umgang mit Videokameras und Drohnen.

Motoryachten

Die neu gestaltete Halle 1 ist hell und lichtdurchflutet, sie verkörpert modernste Messearchitektur und bietet den Ausstellern eine hervorragende Präsentation. Hersteller von mittelgroßen Motoryachten von 30 bis 60 Fuß (10-20 Meter) werden hier einziehen: Jeanneau, Bénéteau, Bavaria, Sealine oder Greenline sowie die beliebten niederländischen Stahlyachten, wie beispielsweise die Traditionswerft Linssen.

Rückblick auf die erste boot in Düsseldorf

Die erste "Internationale Bootsausstellung Düsseldorf" kurz "boot" genannt, öffnete vor 50 Jahren - am 27. November 1969 mitten im rheinischen Binnenland ihre Tore.

Gerade einmal 116 Aussteller aus acht Ländern waren in den Messehallen am Düsseldorfer-Rheinufer an Bord. Insgesamt kamen 34.000 Besucher zur ersten Bootsmesse und waren begeistert von der "boot Düsseldorf". Schon bald wird die Wassersportmesse zum medialen Anziehungspunkt internationaler Prominenz, unter anderem von König Carl Gustav und Königin Silvia über Großbritanniens Prinz Edward, Musiklegende Peter Maffay bis Surfstar Björn Dunkerbeck.

40 Jahre "Big Willi"

Aber nicht nur die boot feiert runden Geburtstag. Auch ihr Schiffskran "Big Willi", benannt nach seinem Paten, dem ehemaligen NRW-Innenminister Willi Weyer, nullt in diesem Jahr. Seit 40 Jahren ist er in Diensten der boot Düsseldorf tätig und hat bisher tausende Boote und Yachten aus den Fluten des Rheins gehoben und auf einen Tieflader abgesetzt, der die kostbare Fracht in die Messehallen tranportiert.