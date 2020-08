Die Capio Klinik im Park lädt am Samstag, 22. August, zum Capio Gesundheitstag ein. Besenreiser, müde Beine und geschwollene Knöchelregionen können auf Krampfadern hinweisen, die behandelt werden sollten. Weil aber nicht nur gesunde Beine wichtig sind, werden noch weitere Aussteller vor Ort sein.

An der Hagelkreuzstraße 37 wird allen Interessierten ein breites Angebot rund um das Thema Gesundheit, natürlich mit einem Hygiene- und Sicherheitskonzept, um Besucher und Aussteller zu schützen, geboten. Unter anderem ist im Klinikgebäude das Tragen eines Mundnasenschutzes Pflicht. Die Abstandsregeln müssen eingehalten werden und die Besucher müssen sich an der Rezeption im Haupteingang für die Rückverfolgbarkeit registrieren.

Hör- und Blutzuckertests, Blutdruckmessungen und Venenberatungen werden ebenso angeboten wie zum Beispiel das Ausprobieren des Alterssimulationsanzugs (Sanitätshaus Vital) oder des XXL-Simulationsanzugs (Adipositas Hilfe Deutschland). Insgesamt gestalten 20 Aussteller den Gesundheitstag mit.

Dr. Elisabeth Langer, Oberärztin der Capio Klinik im Park, hält um 11 Uhr einen Vortrag zum Thema „Risiko Reisethrombose: So schützen Sie sich“ und Oberarzt Dr. Jörg Statynov erklärt um 12 Uhr, was bei einer Laser-Operation passiert. Das Capio Café im Park hat geöffnet und bietet gesunde Snacks sowie Gegrilltes an.