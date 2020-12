Eine kostenlose Energieberatung bietet die Verbraucherzentrale NRW ab Donnerstag, 10. Dezember, monatlich im Hildener Rathaus an. Energieberater Thomas Bertram unterstützt jeweils von 9 bis 12 Uhr mit Fachwissen, Tipps und weiterführenden Materialien zu allen Fragen rund um Strom und Heizenergie. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf klassischen Themen wie dem Heizungstausch oder der Fassadendämmung. Auch sämtliche Fragen rund um den Einsatz erneuerbarer Energien beantwortet der Experte.

So kann beispielsweise auch die Nutzung von Solarstrom für das eigene E-Auto im Fokus der Beratung stehen. Thomas Bertram erläutert im persönlichen Gespräch, wie die Sonne in den Tank kommt und was dabei zu beachten ist. Technische, praktische und finanzielle Punkte werden hierbei gleichermaßen behandelt: Interessierte erfahren bei einem gemeinsamen Blick in den Energieatlas NRW, wie gut sich ihr Dach für eine Photovoltaikanlage eignet. Bringen sie zusätzlich ihre letzte Stromrechnung mit, kann der Energieberater erste Empfehlungen zu Größe, Kosten und Nutzen der potenziellen Anlage geben. Außerdem gibt er Tipps, welche Ladeinfrastruktur für ein E-Auto notwendig ist.

Jetzt Termine reservieren

Im kommenden Jahr finden die Beratungstage an den folgenden Donnerstagen statt: 14. Januar, 11. Februar, 11. März, 8. April, 20. Mai, 10. Juni, 8. Juli, 12. August, 9. September, 14. Oktober, 11. November und 9. Dezember. Reservierungen für die jeweils halbstündigen Termine sind telefonisch unter der Nummer (02173) 8492501 oder unter (0211) 33996555 möglich. Interessierte können auch um einen Rückruf über das Formular des Energielotsen der Verbraucherzentrale NRW www.verbraucherzentrale.nrw/energielotse bitten.

Auch Rechtsberatung möglich

Die Energieberatung ist Teil der neuen Außenstelle der Verbraucherzentrale NRW im Hildener Rathaus. Diese wurde dank der Finanzierung durch den Kreis Mettmann sowie der Unterstützung der Stadt Hilden eingerichtet und bietet neben der monatlichen Energieberatung auch dreimal im Monat, donnerstags von 9 bis 12 und von 12.30 bis 15.30 Uhr, eine Rechtsberatung zu allen weiteren verbraucherrechtlichen Themen an.