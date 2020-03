Ausflüge nach Venlo, in den Movie Park und ins 7th Space, Schwimmen im Aquapark, Fahrradfahren oder Kochen – in den Sommerferien 2020 bietet die städtische Kinder- und Jugendförderung ein spannendes Programm für zehn- bis 14-Jährige an.

Nach dem Baukasten-Prinzip können sich die Teilnehmer für einzelne Aktionen anmelden und sich so ihre Wunschferien „basteln“. In den ersten zwei Ferienwochen, vom 29. Juni bis 11. Juli 2020, ist das Area 51 Gastgeber. In der fünften und sechsten Ferienwoche treffen sich die Kinder und Jugendlichen im Jugendtreff am Weidenweg.

Für die Teilnahme fällt pro Tag ein Kostenbeitrag zwischen drei und 20 Euro an. Alle Informationen rund um das Programm gibt es unter www.hilden.de/ferien. Die Anmeldung ist ab sofort über das Online-Formular oder per E-Mail an freizeit@hilden.de möglich.