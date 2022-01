Am Montag, 31. Januar, ist es wieder soweit: Das Frühlingssemester in der VHS Hilden-Haan beginnt.

Nach Jahren der Entbehrung finden neben den Angeboten im Bereich Sprachen, Kultur und Bewegung wieder Exkursionen, wie ein Tagesausflug zu den Wildpferden in Dülmen oder die Exkursion in die "Europäische Hauptstadt" Brüssel statt.

Noch ist aber - aufgrund der stark steigenden Inzidenzen durch die neue Omikron-Variante - Vorsicht geboten. So sieht die aktuelle Corona-Schutzverordnung NRW eine Maskenpflicht auch am Sitzplatz, zusätzlich zur 2G-Regelung für Teilnehmer und Dozenten vor. Einerseits wird so die Ansteckungsgefahr minimiert, andererseits ist die Maskenpflicht für viele Teilnehmer aber ein Grund, derzeit von einer Anmeldung abzusehen.

VHS Hilden hat Sonderregel eingeführt

Die VHS reagiert flexibel auf diese neue Verordnung und hat aktuell folgende Sonderregel eingeführt: Derzeit unterbelegte Kurse werden nicht abgesagt, stattdessen wird der Kursbeginn verschoben, bis die Maskenpflicht am Sitzplatz vielleicht im Laufe des Frühlings abgeschafft wird und die Teilnehmer eher bereit sind, sich wieder anzumelden.

Es ist in diesem Semester außerdem möglich, zu einem späteren Zeitpunkt in einen laufenden Kurs einzusteigen und dann nur eine anteilige Kursgebühr zu zahlen. Diese Ausnahmeregel endet mit dem Ende der Maskenpflicht am Sitzplatz und kann nicht für spätere Abwesenheiten (Urlaub, Krankheit oder ähnliches) herangezogen werden.

Infos zum VHS-Kursprogramm

Mehr zum neuen Kursprogramm unter: www.vhs-hilden-haan.de oder in den VHS-Programmheften.