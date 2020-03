An der Erdgastankstelle an der Hochdahler Straße in Hilden kann voraussichtlich bis zum 6. März kein Erdgas getankt werden. Das teilen die Stadtwerke mit.

Die Erdgastankstelle ist zwar voll funktionstüchtig, bestätigen die Stadtwerke Hilden als Betreiber, jedoch gibt es einen Defekt an der Abrechnungsanlage des Pächters. Der Defekt soll am 6. März behoben werden. Die Stadtwerke Hilden bitten um Verständnis für den Ausfall und informieren, sobald das Tanken von Erdgas wieder möglich ist.