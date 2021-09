Insgesamt 21 Museen zwischen Velbert im Norden und Nümbrecht im Süden haben sich zum Netzwerk Bergische Museen zusammen geschlossen. Auch das Hildener Wilhelm-Fabry-Museum ist Teil dieser Gemeinschaft. Am Sonntag, 3. Oktober, findet auf dem Außengelände des Bergischen Museums für Bergbau, Handwerk und Gewerbe (Burggraben 19, in Bergisch Gladbach) der erste Aktionstag statt.

Zehn Museen stellen sich von 11 bis 17 Uhr mit Mitmachaktionen und einem bunten Programm rund um das Motto „Alles in Bewegung“ vor. Mit dabei sind neben dem Wilhelm-Fabry-Museum und dem gastgebenden Museum noch das Freilichtmuseum Lindlar, das Museum und Forum Schloss Homburg, das NaturGut Ophoven, das Niederbergische Museum Wülfrath, das Stadtmuseum Langenfeld, das Museum auf der Hardt der VEM, das Eisenbahn- und Heimatmuseum Erkrath-Hochdahl und das Deutsche Werkzeugmuseum Remscheid.

„Omas perfekte Welle“

Für das Wilhelm-Fabry-Museum ist die Schauspielerin Anja Herbertz vor Ort und liest „Omas perfekte Welle“ von Manfred Groeger aus dem Buch „Mann müsste mehr ans Meer“. In der Geschichte geht es um eine 71 Jahre alte Dame, die einen Surfkurs belegt und damit beweist, dass man selbst in höherem Alter noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Also sehr passend zum Motto „Alles in Bewegung“.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Weitere Infos unter: www.bergischemuseen.de