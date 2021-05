Das Bergman Clinics MVZ Klinik im Park bietet ab sofort Termine für die Impfung gegen das Coronavirus an. Zum Einsatz kommt derzeit der Impfstoff Vaxzevria von Astra Zeneca, der auch für Erwachsene unter 60 Jahren freigegeben ist.



Im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) arbeiten unter anderem Allgemeinmediziner, deshalb kann das MVZ Impfungen mit dem jeweils verfügbaren Impfstoff anbieten. Die Terminvergabe erfolgt per E-Mail unter info.hilden@bergmanclinics.de. Geimpft wird in den MVZ-Räumlichkeiten an der Hagelkreuzstraße 37 in Hilden. Die Unterlagen für die Impfung - der Aufklärungs- und der Anamnesebogen mit Fragen zur eventuellen Krankheitsgeschichte - werden nach der Anmeldung per E-Mail zur Verfügung gestellt. Im Anschluss an die Impfung sollte sich die geimpfte Person 30 Minuten lang im MVZ aufhalten. Die zweite Impfung findet nach zwölf Wochen statt.