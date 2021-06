Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 593 Infizierte erfasst, davon in Hilden 71, in Langenfeld 91, in Monheim 95, in Erkrath 30, in Haan 31, in Heiligenhaus 35, in Mettmann 10, in Ratingen 101, in Velbert 119 und in Wülfrath 10.

22.628 Personen gelten inzwischen als genesen.

Verstorbene sind nicht zu vermelden. Verstorbene zählt der Kreis damit nach wie vor bislang insgesamt 750.

Laut Angaben der kassenärztlichen Vereinigung sind im Kreis Mettmann bislang insgesamt 206.026 Personen mindestens einmal und davon 65.022 vollständig geimpft.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage) liegt laut offizieller Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW bei 53,5.