Schon seit Jahren nutzt die polizeiliche Personalwerbung der Kreispolizeibehörde Mettmann immer wieder die hervorragende Möglichkeit, sich auch in der Berufs-Orientierungs-Börse (BOB) darzustellen und dort im Rahmen der wiederkehrenden Messeveranstaltungen interessierte und geeignete Bewerber für den Polizeiberuf zu suchen.

Unter den aktuellen Corona-Bedingungen ist in diesem Jahr natürlich alles anders. So findet die BOB2020 in diesem Jahr, unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen, ausschließlich digital, das heißt Online (BOB2020online) im Internet statt. Dort werden Messestände von 130 netzwerkangehörigen Arbeitgebern, Betrieben, Organisationen, Institutionen und schulischen Einrichtungen mit umfangreichen Informationsangeboten virtuell vertreten sein. Darunter befindet sich natürlich auch die Personalwerbung der Kreispolizeibehörde Mettmann mit einem eigenen Online-Auftritt.

Am 18. und 19. November, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr, geht der Messestand der Polizei im Kreis Mettmann unter dem Link https://bobplus.de/bob-2020-online/ für alle Interessierten im Internet online. Persönliche Beratung zum Polizeiberuf und zum Einstieg in eine Karriere bei der Polizei NRW erhalten Interessierte - und das nicht nur zu den vorgenannten Messezeiten - durch Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann von der Personalwerbung der Kreispolizei Mettmann, die man unter der direkten telefonischen Durchwahl (02104) 982-2222 oder per E-Mail an personalwerbung@polizei.nrw.de erreicht.