Der Vertriebenenbeirat der Stadt führt vom 14. bis 21. Juni 2020 eine Fahrt gemeinsam mit der Arbeitwerwohlfahrt (Awo) Hilden in die Partnerstadt Nove Mesto nad Metuji in Tschechien durch.Teilnehmen an der Reise können alle Hildener, die Interesse haben.



Die Unterbringung der Gruppe erfolgt in der Kreisstadt Nachod in einem 3-Sterne Jugendstilhotel in Doppel- und Einzelzimmern.

Auf die Teilnehmer wartet ein vielfältiges Programm, unter anderem mit Besichtigung der Adersbacher Felsen, einer Fahrt mit der Kabinenbahn zur Schneekoppe auf 1602 Meter, ein Besuch der alten Stadt Kutna Hora mit Besichtigung des Sedlitz Ossariums, Besuch des Klosters Braunau, eine Fahrt zum „Polenmarkt“ nach Kudova und ein Rundgang in Nove Mesto mit Schlossbesuch.

Die Fahrt kostet 665 Euro. Es gibt keinen Zuschlag für Einzelzimmer. Darin enthalten ist die Unterbringung, die im Programm aufgeführten Mahlzeiten mit einem Getränk sowie alle Eintrittsgelder für Besichtigungen sowie Hin- und Rückreise in einem komfortablen Reisebus mit kostenlosem Mineralwasser auf der Hin- und Rückfahrt.

Mudersbach Stiftung gibt Zuschuss

Auch Personen mit geringen Einkommen brauchen nicht zu Hause zu bleiben. Die Mudersbach Stiftung gewährt für diese Fahrt einen Zuschuss je nach Einkommen von bis zu 400 Euro pro Person.

Auskünfte über die Zuschussmöglichkeiten und alle Fragen rund um die Fahrt erteilt Horst Thiele, der die Fahrt organisiert und begleitet, unter der Rufnummer (02103) 21243 oder mobil 0172/2320862 sowie an hthilden@aol.com per E-Mail.

Das detaillierte Programm und weitere Auskünfte erhalten Interessierte im Rathaus, bei Roland Becker, Telefon (02103) 72-103 oder bei der Vorsitzenden des Vertriebenenbeirates Ingrid Benecke Telefon (02103) 44363 sowie im Awo Josef-Kremer-Haus, Schulstraße 35.