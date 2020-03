Es gibt keinen Grund, Arzneimittel zu horten, betonen die Apotheker vor Ort. Sie bitten darum, die Abstandsregelungen und Etikette einzuhalten.

Bei einem Besuch in der Apotheke sollte ein Sicherheitsabstand von anderthalb, besser sogar zwei Metern zum pharmazeutischen Personal und anderen und Patienten eingehalten werden. Auch sollte man so lange vor der Apothekentür warten, bis ein Bedienplatz frei ist. So wird gewährleistet, dass nur eine geringe Anzahl an Patienten in der Apotheke ist. Viele Apotheken haben mittlerweile durch transparente Glas- oder Acrylglasscheiben an den Bedienerplätzen in der Apotheke für noch mehr Infektionsschutz bei der Beratung gesorgt.

Es ist darauf zu achten, nicht in die Hände, sondern in den Ellbogen zu husten und zu niesen. „Beachten Sie bitte immer die Maßnahmen und Regelungen, die jede Apotheke ergriffen hat. Sie dienen zum Schutz von Patienten und des Apothekenteams. Das ist jetzt sehr wichtig, damit weitere Infektionen so gut es geht vermieden werden“, verdeutlicht Dr. Jürgen Wunderlich.

Keine Arzneimittel hamstern

"Die Nachfrage nach Arzneimitteln ist derzeit hoch. Gekauft werden vor allem Erkältungsmedikamente wie Fieber- und Schmerzmittel, Vitamin C, Vitamin- und Zinkpräparate. Bei solchen rezeptfreien Arzneien gibt es viele Präparate verschiedener Hersteller und daher keinen Mangel" betont Dr. Wunderlich. Die Apotheken hätten sich zudem gut vorbereitet und die Lagerbestände erhöht. Es gebe deswegen keinen Grund, Arzneimittel zu hamstern.

Hinsichtlich der von der NRW-Landesregierung erlassenen Möglichkeit, auch sonntags zu öffnen, weisen die Apotheker in Hilden, Haan und Langenfeld darauf hin, dass Apotheken davon nur vereinzelt Gebrauch machen werden, da durch den Notdienst immer genügend Apotheken rund um die Uhr geöffnet haben.

„In der Krisenzeit werden die Öffnungszeiten eher dort wo möglich eingeschränkt werden müssen, um das Fachpersonal in Anbetracht der enormen Kunden- und Patientenfrequenz zu schützen und zu schonen“, erläutert Apotheker Dr. Jürgen Wunderlich.

Apotheken in erreichbarer Nähe außerhalb der Geschäftszeiten seien einfach zu finden. Die jeweiligen Notdienst-Apotheken sind einfach über eine Postleitzahlensuche auf der Internetseite zu finden. Der flächendeckende Nacht- und Notdienst stelle die Versorgung auch außerhalb der Geschäftszeiten sicher.