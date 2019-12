Bereits seit 2016 zeigt die Stadtbücherei Hilden in ihren Räumen am Nove-Mesto-Platz 3 an jedem zweiten Donnerstag im Monat einen Kinder- und Familienfilm ohne Altersbegrenzung.

Das nächste „Kuschelkino“ findet am Donnerstag, 9. Januar, ab 15.30 Uhr statt. Zum Inhalt verrät Bibliotheksmitarbeiterin Stefanie Krüger nur: „Als das Wasser in der Savane knapp wird, beschließt eine Gruppe von Tieren, das nicht länger hinzunehmen. Sie setzen sich mit gekonnten Tricks zur Wehr.“ Die Filmdauer beträgt 89 Minuten. Der Eintritt ist frei.