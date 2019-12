Ende November starteten wir, zum Abschluss unserer verlagsweiten Pflege-Serie, einen Aufruf an unsere Leser und suchten einen Kranken- oder Altenpfleger, der besonders engagiert ist. Simone Brendel aus Hilden haben wir aus vielen Einsendungen ausgesucht.

Wochenanzeiger: Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen?

Simone Brendel: Mein Kindheitswunsch war es immer Arzthelferin zu werden. So absolvierte ich 1984 bis 1986 meine Ausbildung zur Arzthelferin in einer chirurgischen Praxis. Nach 25-jähriger Tätigkeit in einer unfallchirurgischen Praxis habe ich aufgrund hoher Fluktuation der Ärzte umorientiert. Seit 2011 arbeite ich nunmehr als Pflegefachkraft im mobilen Pflegedienst Daum.

Wochenanzeiger: War es Ihr Traumberuf?

Simone Brendel: Ja, der Beruf der Arthelferin ist mein Traumberuf, jedoch so vielfältig einsetzbar, dass ich heute in der Krankenpflege arbeite.

Wochenanzeiger: Was bereitet Ihnen in Ihrem Beruf besonders viel Freude und was nicht?

Simone Brendel: Die Versorgung der alten und kranken Menschen bereitet mir viel Freude, da ich jeden Tag das Gefühl habe mindestens genauso viel zurückzubekommen wie gegeben zu haben und manchmal sogar mehr. Keine Freude bereitet mir oft die wenige Zeit die mir zur Versorgung zur Verfügung steht. Die Doppeldienste sind oft sehr anstrengend. Durch den hohen Pflegebedarf und mangelnder Fachkräfte ist dies ein tägliches Problem.

Wochenanzeiger: Wie könnten die Rahmenbedingungen für Ihr Berufsfeld verbessert werden?

Simone Brendel: Wenn ich das wüsste und alle anderen auch - Hätten wir dann das Problem?

Wochenanzeiger: Was bedeutet es Ihnen, dass Sie als Pfleger mit Herz vorgeschlagen wurden?

Simone Brendel: Es hat mich sehr berührt, dass Herr Lübbecke gerade an mich gedacht hat und mich dafür vorgeschlagen hat. Es motiviert mich afür vorgeschlagen hat. Es motiviert mich meine Arbeit weiterhin so zuverlässig und mit Freude fortzuführen.