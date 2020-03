Um eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu vermeiden, bittet Landrat Thomas Hendele die Bürger des Kreises, auch die Kontakte zu den Dienststellen der Kreisverwaltung auf dringend notwendige Angelegenheiten zu beschränken.

"Bitte kommen Sie nur in dringenden Fällen und auch nur nach vorheriger Terminvereinbarung persönlich ins Kreishaus", appelliert Hendele. "Nur durch die Reduzierung der persönlichen Kontakte können Sie sich und die Mitarbeiter der Verwaltung schützen und zugleich dazu beitragen, die weitere Ausbreitung des Virus zu verlangsamen."

"Vereinbaren Sie bitte entweder online oder telefonisch einen Termin", bittet der Landrat. "Die Ansprechpartner und Rufnummern finden Sie auf der Internetseite des Kreises. Und nutzen Sie nach Möglichkeit auch unsere Online-Services. Den Einstieg dazu finden Sie ebenfalls unter www.kreis-mettmann.de."

Und noch eine dringende Bitte formuliert Hendele: "Bitte suchen Sie sich auf unserer Internetseite nach Möglichkeit die Durchwahl Ihres Ansprechpartners heraus und rufen Sie nicht die zentrale Rufnummer des Kreises an. Sie helfen damit, die Mitarbeiter unserer Telefonzentrale zu entlasten, die trotz erheblicher Personalaufstockung mit den Anrufen auf der Corona-Servicenummer des Kreises zurzeit extrem überlastet sind.

Coronafälle im Kreis

Für den Montag vermeldet das Kreisgesundheitsamt als aktuellen Sachstand 44 Corona-Erkrankungsfälle und 100 Verdachtsfälle. Alle kreisangehörigen Städte sind betroffen. Erkrankte gibt es in Erkrath 13, in Haan 5, in Heiligenhaus 1, in Hilden 1, in Langenfeld 9, in Mettmann 2, in Monheim 4, in Ratingen 3, in Velbert 5 und in Wülfrath 1.