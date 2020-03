Immer mehr Veranstalter sagen ihre Termine für das kurzfristig Wochenende ab.

Die Endometriose Selbsthilfegruppe EndoChameleo wird wegen des Coronavirus am heutigen Samstag nicht am Alten Markt in Hilden über die Erkrankung informieren. Auch die SPD sagt ihren heutigen Infostand ab. Fragen zum Haushalt können unter Telefon 02103/54708 oder per Mail unter spd-hilden@t-online.de gestellt werden.

Das für den 28. März geplante Oldiefestival 2020 im Haus Tillmann wird auf einen anderen Termin verschoben, teilt der Veranstalter mit.

Der für den 18. März in Heiligenhaus terminierte Kreisparteitag der FDP und die anschließende Kreiswahlversammlung finden nicht statt, teilt die FDP mit. Wann Kreisparteitag und Kreiswahlversammlung stattfinden können, sei nicht absehbar. Die Evangelische Landeskirche im Rheinland empfiehlt "den Presbyterien dringend die Verschiebungen der Konfirmationsgottesdienste auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr.“ Auch auf die Feier des Abendmahls sollte vorerst verzichtet werden.

Die Veranstaltung Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung am 17. März im Café Linde im Dorotheenviertel Hilden, Horster Allee 5, ist abgesagt, teilt die Graf-Recke-Stiftung mit.

Auch das Konzert zur Passionsgeschichte für Sonntag, 22. März, in Hilden findet nicht statt.