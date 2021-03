Vom 15. bis 30. März wird Hilden vorübergehend mit etwas härterem Trinkwasser versorgt.

Das Hildener Wasserwerk Baumberg unterhält zwei Brunnenanlagen: eine in Baumberg, die ihm den Namen gab, und eine am Standort des Wasserwerks in Hilden-Karnap. In der zweiten Märzhälfte steht nun wegen umfangreicher Unterhaltungsarbeiten die Karnaper Brunnenanlage dem Wasserwerk nicht zur Verfügung. Wird Hilden dann ausschließlich mit Baumberger Wasser beliefert, ändert sich die Wasserhärte von sonst 11° dH auf etwa 18° dH, also von mittel auf hart. „Spülmaschinen und Waschmaschinen sind für diesen kurzen Zeitraum nicht notwendigerweise umzustellen“, erklärt Dr. Daniel Heuberger, Centerleiter Netz der Stadtwerke Hilden.

Weicheres Grundwasser,

härteres Rhein-Uferfiltrat

In der Karnaper Brunnenanlage wird Grundwasser gefördert. Aus den Baumberger Brunnen erhält das Wasserwerk Rhein-Uferfiltrat. Rhein-Uferfiltrat kommt keineswegs aus dem Rhein, betont Dr. Heuberger, sondern hat einen langen Weg durch die Gesteinsschichten des Bergischen Lands hinunter bis in Rheinnähe hinter sich. Dabei wird es durch die Gesteine gefiltert. Gleichzeitig reichert es sich mit Mineralien leicht an. Normalerweise werden diese beiden Rohwasser im Hildener Wasserwerk zusammen aufbereitet und in gleichbleibender Qualität gemischt. Fällt nun das weichere Grundwasser kurzzeitig aus, ergibt sich die höhere Wassergesamthärte. Die Trinkwasserqualität ist weiterhin ausgezeichnet, erklärt Daniel Heuberger. Es ändern sich nur einige Analysewerte.