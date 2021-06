Aufgrund des anstehenden Feiertages am Donnerstag, 3. Juni, bleiben beide Geschäftsstellen der VHS Hilden-Haan am darauf folgenden Freitag, 4. Juni, geschlossen.

Ab Montag, 7.Juni, wird die VHS wieder erreichbar sein. Sofern die Entwicklung der Inzidenzzahlen in den kommenden Tagen das erlaubt, also nicht mehr über 100 steigt, wird der Präsenzkursbetrieb der VHS Hilden Haan zudem ab dem 7. Juni schrittweise wieder hochgefahren.

Alle bereits angemeldeten Teilnehmenden werden rechtzeitig von der VHS per E-Mail informiert: aktuelle allgemeine Informationen sind im Laufe der 22. Kalenderwoche auf der Website der VHS unter www.vhs-hilden-haan.de zu finden.